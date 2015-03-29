Генсек ООН наполягає на відновленні всебічного політичного процесу в Ємені

Як повідомила прес-служба ООН, зустріч відбувалася у Шарм-еш-Шейху, де відкрився саміт Ліги арабських держав (ЛАД).

За словами адміністративного глави ООН, він "дуже уважно вислухав виступи його високості короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда та президента Ємену Абд Раббо Мансура Хаді на відкритті саміту". Обидва оратори доводили необхідність продовження воєнної кампанії проти бунтівників у Ємені до переможного кінця.

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"Генеральний секретар сказав, що поділяє їхню стурбованість з приводу тих, хто намагається зашкодити політичному процесу в Ємені. Він висловив рішучу підтримку поверненню до життєздатного та всебічного політичного процесу", - цитує ТАСС прес-служба всесвітньої організації.

Раніше, виступаючи на відкритті саміту ЛАД, генсек ООН висловив сподівання, що арабські лідери в ході зустрічей у Шарм - еш-Шейху "окреслять чіткі принципи для мирного вирішення кризи".

Саудівські ВПС за підтримки авіації Бахрейну, Катару, Кувейту і Об'єднаних Арабських Еміратів почали в ніч на четвер операцію під кодовою назвою "Буря рішучості" проти шиїтських бунтівників руху "Ансар Аллах" (хоуситів), які встановили контроль над значною частиною території Ємену. До аравійської коаліції долучилися Єгипет, Йорданія, Марокко, Пакистан і Судан. За кілька годин до цього ООН застерегла від воєнного розв'язання кризи.

Цього тижня країни Перської затоки поширили резолюцію Ради Безпеки ООН на підтримку воєнної операції, яка передбачає введення ембарго на поставки зброї хоуситам. У підтримці повстанців влада Ємену звинувачує Іран.