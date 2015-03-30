У Росії планують повторне використання могил

Останки з покинутих поховань будуть кремувати, а на звільнене місце ховати нових покійних, пише Лента.ру з посиланням на «Известия».

Відомство підготувало відповідний законопроект. У кожному регіоні з'явиться комісія, яка буде займатися пошуком закинутих могил. Таким може бути визнане поховання, на якому відсутня інформація про покійного і немає відомостей про відповідального за поховання особі. Окремо обумовлюється, що могила не може бути визнана занедбаною, якщо на ній є надмогильні споруди (пам'ятники, каплиці, склепи - ред.).

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Останки з таких поховань після кремації будуть поміщені в загальну могилу «незатребуваних прахів». На звільнене місце можна буде ховати нового померлого. В Мінбуді оцінюють площу занедбаних могил в Росії в межах від 18 до 25 тисяч гектарів.

Вдруге скористатися місцем на регіональному чи муніципальному кладовищах можна не раніше, ніж через 20 років з дня останнього поховання. Повторне використання могил на військових кладовищах виключається.