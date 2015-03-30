Слідчі встановили одного із замовників вбивства Нємцова, який озброїв виконавців - ЗМІ

Слідчі, які розслідують справу про вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова, встановили одного з замовників злочину, який озброїв його учасників та обіцяв їх фінансувати, пише "КоммерсантЪ".

При цьому у справі може з'явитися ще один свідок, який, як вважає слідство, пояснить, чим займався ймовірний вбивця Нємцова в Москві останніми місяцями.

Про те, що слідству відомий можливий новий фігурант справи про вбивство Бориса Нємцова, "Ъ" повідомило джерело, наближене до слідчої групи. За його словами, Слідчому комітету Росії (СКР) відомі ім'я та прізвище людини, яка, за свідченнями Заура Дадаєва, надала автомобіль "ЗАЗ" та пістолет для вчинення злочину, а крім того, пообіцяв по 5 млн руб. всім учасникам акції. Останній організатор, а можливо, і замовник вбивства називався Русліком.

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Поки його не оголошено у розшук: слідчі збирають інші докази його причетності до злочину, так як поки про нього повідомив лише Заур Дадаєв, який співпрацює з правоохоронними органами. Ім'я та прізвище потенційного фігуранта кримінальної справи поки не розголошуються, але відомо, що він земляк обвинувачених.

Нагадаємо, що слідство раніше відмовилося від початкової версії про релігійні мотиви вбивства Бориса Нємцова. Нібито, що чеченці вбили політика за його висловлювання з приводу трагедії в редакції Charlie Hebdo. Однак ніхто з обвинувачених не мав особистих контактів з політиком, а більшість фігурантів навіть не знали про його існування, не кажучи вже про те, що ніхто з них, як згадували їх родичі та знайомі, не був особливо релігійним. Як повідомляв "Ъ" 26 березня, слідчі схиляються до версії про замовне вбивство, організоване через декількох посередників.