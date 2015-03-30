Конгресмен США запевняє, що Захід не залишить Україну в складній ситуації

Західні країни не можуть залишити Україну сам-на-сам у теперішній складній ситуації.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСН висловила представник штату Огайо в Конгресі США Марсі Каптур.

На її переконання, у ці складні для країни часи Захід не може піти, а має підтримати проведення необхідних реформ, яких прагне український народ.

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"Захід не може піти, я думаю, частина українських складнощів ще й в географії, бо вона все ж трішки на Сході і система комунікації поза межами України не настільки міцна і є багато тих, хто живе тут і ніколи не був в Україні. Тому є певний брак розуміння того, наскільки вона велика, що вона - одна з найбільших в Європі за кількістю населення, що в неї - одна з найбільших територій, що вона - велика країна і що вона готова до змін. І все, що їй треба - це політична система, яка буде зростати разом із нею і не підриватиме те, у що вірять її громадяни. І у президента Порошенка є нагода збудувати таку країну", - сказала конгресвумен.

"Коли я була в Україні влітку, разом з віце-президентом Байденом, коли ми були запрошені на церемонію присяги Президента Порошенка, ми йшли київськими вулицями і бачили українську молодь, людей, які стояли вздовж доріг і вони почали вітати нас вигуками: "Америка, Америка!" Я була зворушена і ошелешена. Мене обирали до Конгресу багато разів, але оце їхнє прагнення до свободи, воно було настільки помітне. Це був момент. І я подумала: оцю мить треба вхопити, ми - Захід, ми маємо привести їх до світу країн, що люблять свободу, їм просто треба дати можливість, не треба більше чекати. І те, що відбулося на Майдані, та кількість життів, які поклали заради Великої Надії, так от вона тільки зросла і ми не можемо просто так розвернутися і піти геть", - переконана Каптур.