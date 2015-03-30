Росія хоче відновити систему сфер впливу - генсек НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це генсек сказав сьогодні у Брюсселі на засіданні Комітету із закордонних питань та підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту.

"Я думаю, що мета Росії – відновити систему сфер впливу. Для нас це неприйнятно. Кожна нація є суверенною, і ми повинні поважати кордони та територіальну цілісність кожної нації”, - сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що дії Росії стосуються не лише України.

"Ми бачимо, що Росія відповідальна за агресивні дії, і це стосується не лише України. Росія розмістила свої війська у Молдові, вони застосували силу у Грузії, анексували Крим та підтримують сепаратистів, дестабілізуючи схід України. Ми бачимо, що агресія проти України – це частина загальної політики РФ, і це дає підстави для ще більшого занепокоєння”, - пояснив він.

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За словами генсека, саме тому альянс докладає зусиль, щоб пристосувати свої сили до нової ситуації.

"Я вже говорив, що ми подвоїли розміри наших Сил реагування і підвищуємо їх готовність. Ми все це робимо для того, щоб у цих нових умовах могли продовжувати те, що НАТО робить десятиріччями, – захищати та оберігати всіх союзників від будь-яких загроз”, - наголосив Столтенберг.

Говорячи про інформаційну війну, яку проводить Росія, він висловив переконання, що західні країни не повинні відповідати пропагандою на пропаганду.

"Ми повинні говорити правду, тому що правда перемагає пропаганду”, - наголосив генсек альянсу.

Раніше Столтенберг заявив, що Росія не має права вето на членство України в НАТО.