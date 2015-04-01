Президент Венесуели Мадуро побоксував прямо на вулиці (відео)

Президент Венесуели Ніколас Мадуро набув боксерський поєдинок прямо на вулиці міста, повідомляє РИА Новости.

Це сталося під час його поїздки в одне з міст штату Кохедес. Зустрівши на вулиці молодого боксера і виконавця в стилі хіп-хоп Ганді Арочу, Мадуро тут же встав у боксерську стійку і запропонував супернику жартівливий поєдинок, повідомляє перуанська портал America TV.

Читайте такожЗМІ: США ввели санкції проти Венесуели

На думку фахівців в боксі, президент Венесуели в ході нетривалого позначення ударів з Арочу намагався наслідувати стиль знаменитого боксера Мохаммеда Алі, ухиляючись і пританцьовуючи під час нанесення "ударів", а також вголос порівнюючи себе Кассіусом Клеєм (так звали Алі при народженні).