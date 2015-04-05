Соратник Навального показав фото палацу Путіна на березі Чорного моря

Фото помешкання з висоти пташиного польоту Албуров виклав у себе в Facebook.

"Зацініть фото палацу Путіна під Геленджик (зараз на офшор записаний), її ніде раніше не публікували", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Gazeta Wyborcza писала, що керівникам великих державних акціонерних компаній, таких як "Газпром" і "Роснефть" дозволили не декларувати свої доходи і майно.