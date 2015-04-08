Макаревич порівняв російське ТБ з випромінювачами з "Населеного острова"

Про це музикант Андрій Макаревич розповів в інтерв'ю Новой газете.

"Політичні ток-шоу, які, абсолютно, як у Стругацьких, включають випромінювачі. Ті, на кого не діють <випромінювачі>, це виродки. Ось на мене не діє. Я не можу цього Кисельова бачити, наприклад, біологічно не можу, з цією ручкою, з попочкою, так. А комусь, мабуть, подобається. А хтось вважає, що немає підстав не довіряти нашим центральним каналам", - сказав Макаревич.

Читайте такожМакаревич написав пісню-звернення до росіян: "Ну що ти забув у цьому Криму?"На його думку, ідея, "що нас всіх хочуть поневолити, ми в кільці ворогів", чудово "пускає коріння в головах". Так, він розповів історію розмови з "дуже освіченою жінкою, яка працює в якомусь серйозному офісі менеджером, начальником відділу".

"Чотири місяці тому одна вельми освічена жінка, яка працює в якомусь серйозному офісі менеджером, начальником відділу, причому до цього в розмові в її міркуваннях все було нормально, сказала: «Ну, скоро ж Київ буде наш, і я туди поїду працювати. Ну як, ну Київ наш скоро буде!» Я зрозумів, що треба йти з цієї теми, тому що далі хтось з нас головою в стінку упреться", - сказав музикант.

Довідка. У романі радянських фантастів братів Стугацких "Населений острів" влада у вигаданому світі Саракш використовує вежі-випромінювачі, що викликають у більшості населення вибух вірності й ентузіазму. На невелику кількість людей, яких звуть "виродками" і переслідують, випромінювання не діє, викликаючи у них лише сильний головний біль.