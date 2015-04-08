Warner Bros зніме фільм про Березовського і Абрамовича

Картина буде заснована на книзі американського письменника і сценариста Бена Мезріча «Одного разу в Росії: Сходження олігархів - справжня історія про амбіції, багатство, зраду і вбивство», повідомляє Lenta.ru.

Твір Мезріча з'явиться на полицях книжкових магазинів в США 2 липня. Видання зазначає, що ідея книги належить кінорежисерові Бретту Рэтнеру («Година пік», «Люди Ікс: Остання битва», «Нестерпні боси»), який був особисто знайомий з кількома російськими олігархами. Він і запропонував Мезричу, за книгами якого були зняті «Соціальна мережа» і «Двадцять одне», написати про це книгу.

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Сам Ретнер виступить в якості виконавчого продюсера майбутньої картини, але з її режисером, як і з акторами, поки не визначилися. Не уточнюється також дата релізу стрічки.