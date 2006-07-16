Лідери G8 виступають за якнайшвидший вступ Росії у СОТ

Лідери "великої вісімки" виступають за якнайшвидший вступ Росії до Світової організації торгівлі та вітають прогрес на переговорах з цього питання, повідомляє РІА «Новости».

"Ми вітаємо прогрес, досягнутий на переговорах по приєднанню Російської Федерації до СОТ. Ми виступаємо за швидкий вступ Росії у СОТ відповідно до правил, що розповсюджуються на усіх членів організації", - йдеться у заяві G8, прийнятій сьогодні.