У Росії відкрили ящики з тілами моряків із затонулого траулера і виявили, що загиблих 57, а не 56

Про це повідомив у п'ятницю, 10 квітня, керівник морського координаційно-рятувального підцентру Артур Рец, передає ТАСС.

"Тіло ще одного загиблого було знайдене, коли відкрили ящики (з тілами загиблих), під час проведення слідчих дій", - повідомив представник відомства.

За його словами, в одному із ящиків було два тіла замість одного. Швидше за все, це сталося, коли тіла упаковували на одному із суден, які працювали на місці аварії.

Таким чином, кількість загиблих членів екіпажу траулера "Далекий Схід" офіційно склала 57 осіб. Кількість членів екіпажу, що вижили, не змінилося - 63 людини. Безвісти зниклими вважаються 12 осіб.

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За повідомленням Далекосхідного регіонального центру МНС Росії, тіла 15 загиблих під час катастрофи траулера "Далекий Схід" в Охотському морі доставили літаком МНС з Сахаліну до Владивостока.

"Літак БЕ-200 НС Хабаровського АСЦ ДВРЦ МНС Росії 9 квітня здійснив два перельоти з Південно-Сахалінська у Владивосток. Під час першого перельоту доставлено 30 осіб. Пасажири відправлені по місцях проживання. Під час другого перельоту доставлені тіла 15 загиблих", - сказано в повідомленні.

За словами Артура Реца, пошуки на місці аварії тривають. Активне обстеження місця аварії веде судно "Млечный путь", яке, як і затонулий "Дальний Восток" належить сахалінськый компанії "Магеллан".

Крім того, пасивний пошук продовжують понад 40 риболовецьких суден, зайнятих на промислі в районі катастрофи. На даний момент, з повітря і на воді обстежено понад 40 тис. квадратних кілометрів акваторії Охотського моря.

Раніше УНІАН повідомляв, що у компанії-власнику затонулого траулера заявили, що не знають, звідки на судні взялися іноземці.