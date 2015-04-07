У компанії-власнику затонулого траулера заявили, що не знають, звідки на судні взялися іноземці

У компанії "Магеллан", якій належав затонулий в Охотському морі траулер "Дальний Восток", стверджують, що не знали про наявність на судні іноземців, і про те, яким чином вони там з'явилися, повідомляє ТАСС.

"Я не знаю і не знав нічого про іноземців на судні. Інформації про це не має ніхто і в офісі компанії", - повідомив представник судновласника Олексій Васін.

Один із врятованих моряків траулера Євген Вітрікус підтвердив журналістам поширену раніше інформацію про те, що на траулері були моряки з Бірми. За його словами, судно було перероблене, замість 96 передбачених спальних місць було 131. У двомісних каютах громадяни Росії розташовувалися по троє, у п'ятимісних було по 15 людей, сказав він.

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Вітрікус також повідомив, що російські моряки отримували на місяць $1-1,5 тис., бірманці - $200. Він також стверджує, що для працевлаштування на траулері іноземці давали хабар.

Російська профспілка моряків (РПСМ) раніше повідомила, що за працевлаштування на траулері моряки з Бірми заплатили по $2,5-3 тис.

"До РПСМ звернулися колеги з Бірманської профспілки моряків (IFOMS) із проханням допомогти у вирішенні питання про виплату компенсацій родичам 20 бірманців. У листі, надісланому в РПСМ, інспектор Міжнародної федерації транспортників (МФТ) розповів, що в офіс IFOMS прийшли члени сімей загиблих бірманців.

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Зі слів родичів, 42 рибалок заплатили від $2,5 до 3 тис., щоб отримати роботу на російському траулері "Дальний Восток". Їхня щомісячна заробітна плата становила лише $300", - зазначили у профспілці моряків.

Згідно зі списком МНС РФ, на "Дальнем Востоке" було 42 громадянина Республіки Союзу М'янма (Бірма), 22 з них врятовані. Усього на борту затонулого траулера перебували 54 іноземця.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії у справі про катастрофу траулера в Охотському морі затримали заступника гендиректора судновласника.