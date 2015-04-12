Пожежі в Росії: пошкоджені вже майже тисяча будинків, 76 осіб постраждали

Кількість пошкоджених через пожежі будинків у Хакасії, що в Росії, сягла майже тисячі, повідомило РІА Новини джерело в правоохоронних органах республіки.

"За останніми даними, знищено та пошкоджено 982 будинки", - повідомив співрозмовник агентства.

За даними влади, 76 жителів республіки постраждали, 11 з них перебувають у важкому стані. П'ять осіб загинули.

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У той же час на сайті МНС по республіці Хакасія повідомляється, що пожежники ліквідували загоряння в 17 населених пунктах республіки, ще в 16 пунктах вогонь локалізовано і скоро буде погашено,

"У 17 населених пунктах Хакасії вогонь вдалося ліквідувати повністю. В 16 населених пунктах локалізовані вогнища, поширення вогню зупинено, пожежні закінчують гасіння", - йдеться в повідомленні.

У неділю через сильний поривчастий вітер у Хакасії різко загострилася пожежонебезпечна обстановка. О 13.00 за місцевим часом рішенням глави республіки в Хакасії було введено режим НС.