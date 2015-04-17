У Росії в масштабних пожежах звинуватили опозицію і диверсантів

Про це повідомляє «Медуза».

Рогожкін заявив, що пожежі виникають одночасно в кількох місцях, причому у важкодоступних районах, куди «навіть добре підготовлена людина не забереться». «Тоді давайте припустимо, що діє диверсійне угруповання, яке одномоментно влаштувало підпали?» - сказав повпред.

«Ситуація нестандартна, в різних місцях одночасно загорівся ліс. Я не розумію, як це можливо, і готовий вислухати фахівців, учених, та хоч шаманів», - додав Рогожкін.

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Рогожкін також порадив погорільцям самим зайнятися розчищенням ділянок, які постраждали від пожеж.

«Потрібно не допускати спекуляцій, ми тут до всіх не наїздимося з губернатором. Стоїть будинок, згорів, так чоловік, син, дружина, невістка - ну розгребіть ви щось те, що залишилося, будете використовувати. Навіть той же метал зібрати, відвести і здати. Ні, нехай нам все зроблять. Ну вибачте, так не можна, це, звичайно, цинізм», - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сибіру площа лісових пожеж за добу збільшилася більш, ніж на 10 тис. гектарів. На ранок п'ятниці в п'яти регіонах діє 95 пожеж на площі 118,5 тис. га