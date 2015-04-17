Обама: США не знімуть санкції з РФ, доки на Донбасі не настане мир
Американський лідер зазначає, що мінські угоди повинні бути повністю виконані.
Президент США Барак Обама заявив, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від санкцій проти Росії до тих пір, поки мінські угоди не будуть виконані повністю і на Донбасі не настане мир, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Необхідно підтримувати, як мінімум, наявні санкції, поки ми не побачимо, що вони [влада в Кремлі] не виконали всі кроки, на які необхідно піти згідно з домовленостями", - сказав президент.
Євросоюз і США минулого року наклали на Росію санкційні обмеження за роль Росії в українській кризі.
Читайте такожОБСЄ: Українські та російські офіцери заявили про "третю силу", яка зриває перемир'я
У ході "прямої лінії" в четвер російський президент Володимир Путін наголосив, що вважає начебто збереження санкцій вже не пов'язується західними країнами з подіями на Україні.
Кремль заперечує наявність російських військ в Донбасі.