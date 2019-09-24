Ігри в імпічмент Трампа. Які ризики існують для України

Президент США Дональд Трамп може двічі, а то й тричі увійти в одну й ту саму ріку, особливо, коли це стосується історій про його імпічмент. Ця тема неодноразово звучала в США. Та наразі демократи планують відірватися по повній.

Ще на початку своєї каденції Трамп дав зрозуміти, що не звик робити те, що йому рекомендують або від чого його застерігають його радники.

Трамп став заручником власних амбіцій та нетактовності. І розмова з президентом України Зеленським може додати болю 45-му президенту США

Свідченням цього, наприклад, є часті зміни радників з національної безпеки. Його «real politic» - стратегія, яка адаптована для бізнесу, а не до президентської посади. Адже бути президентом означає приймати й обмеження, слідувати чіткому протоколу розмов та виконувати правила. Трамп до цього не звик. Не звик до правил, адже любить їх інтерпретувати по своєму, з позиції сили.

Такий стиль, до речі, притаманний не тільки йому. Так діє Володимир Путін, або ж Сі Дзіньпінь… Це риса авторитарних лідерів.

Тому зараз Трамп став заручником власних амбіцій та нетактовності. І розмова з президентом України Зеленським може додати болю 45-му президенту США.

Також додати болю може демократка Ненсі Пелосі, яка є спікером Палати представників і яка прийматиме рішення - починати процедуру імпічменту чи ні. Financial Times пише, що раніше вона була противником цієї процедури і вважала, що президент, який порушив закон, має постати перед судом, так би мовити, перед очі всієї нації. Оскільки, зі слів інформатора, який злив інформацію про переговори Трампа з «лідером іншої держави», стало відомо про «хотєлки», які висловлював очільник Білого Дому для тиску на свого опонента на майбутніх президентських перегонах Байдена, Пелосі запросила передати Конгресу всі деталі звіту таємного інформатора.

Це можна трактувати як відповідь демократів на бажання Трампа знайти компромат на сина Байдена, що дозволило б, при нагоді, використати його під час президентських перегонів.

Нагадаю, що першу гру про імпічмент Трампа демократи програли. Правоохоронці не знайшли вагомих доказів щодо таємних переговорів його та його оточення з росіянами, які могли вплинути на вибори президента США. Та й зараз не так багато часу, щоб провести цілісне розслідування та висунути підозру Трампу щодо можливого тиску на президента Зеленського по «кейсу Байдена». Тим більше, Трамп, очевидно, буде все заперечувати, у відставку не піде та знову затаврує це «полюванням на відьом». Така гра йому потрібна, адже він буде позиціонувати себе як жертву, мученика, який так старається для блага країни, і якого переслідують демократи.

Тож для проведення процедури імпічменту може не хватити часу.

Вважаючи США за союзника, ми маємо продовжувати ставити акцент на комунікацію саме з США, як з суб’єктом міжнародного права, а не з президентом, який очолює цю країну

Втім, сама ця тема може зіграти на пониження рейтингу Трампа, який і так відстає від Байдена.

Що ж у цій ситуації робити Україні?

Ми знову стоїмо перед вибором: а на кого поставити? Та, на мою думку, ставка на демократів або республіканців буде програшною в обох випадках. По-перше, немає певності, хто переможе. По-друге, нам не личить втягуватись в гру великої країни.

Але є одне але. Вважаючи США за союзника, ми маємо продовжувати ставити акцент на комунікацію саме з США, як з суб’єктом міжнародного права, а не з президентом, який очолює цю країну. Тобто не асоціювати країну з діями лише президента, адже не лише від нього залежить політика країни.

Якими б не були пропозиції, це наш шанс бути незалежним. Це - антибіотик від того, що можемо втягнутись в передвиборчий треш компроматів. Урок з 2016 року ми маємо вивчити на зубок.

Не виключаю, що на офіційний запит правоохоронних органів США ми маємо відповідати офіційно теж. Але ми маємо уникати кулуарщини, підкилимних домовленостей, прохань чи то Трампа, чи команди Байдена допомогти дати компромат на суперника, який вдало буде використаний і розтиражований під час президентських перегонів в США.

Саме це буде першим випробуванням Володимира Зеленського та його команди на полях ООН найближчі три дні. Залишитись нейтральним - означає здобути більше, а ніж стати на сторону когось одного, і цим поставити під сумнів репутацію країни.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro