Путін "на буксирі у Берліна" намагається впливати на рішення всієї Європи - WSJ

Західна преса активно висвітлює ядерну угоду з Іраном, а в цей час інша угода, вже раніше укладена з Україною, загрожує підірвати мир в Європі, пише The Wall Street Journal.

Підписана 12 лютого перемир'я дозволить Росії та її "місцевим представникам "народних республік" в Україні силами, які підтримує Москва, "брати участь у переговорах про реформування конституції і законодавства України", цитує видання ZN.

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"Тобто фактично, це може блокувати європейський курс України", - пише автор статті, старший науковий співробітник Jamestown Foundation (Вашингтон) Володимир Сокор.

Крім того, умови договору дозволяють Росії і "республікам" тримати свої війська на Сході. І це може тривати до нескінченності.

Тим не менш, реальні цілі Кремля лежать за межами України. Президент Росії Володимир Путін домагається європейської згоди на створення російської сфери впливу, намагаючись зруйнувати статус-кво, який склався з часів холодної війни. Путін прагне до участі в процесі прийняття рішень в галузі європейської безпеки та економіці Європи.

"Росія розглядає Україну як лабораторію в цій новій моделі прийняття рішень у справах європейської безпеки. Москва буде працювати на двосторонній основі з Німеччиною, можливо, з іншим європейським гравцем "на буксирі у Берліна", в обхід ЄС і НАТО, і США. "Нормандська четвірка" є інструментом у цьому експерименті", - вважає експерт.

Росія і Німеччина "замовляють музику" в цій "четвірці": Франція грає другу скрипку після Німеччини; а Україна перебуває в полоні консенсусу, розробленого цими трьома державами на умовах, що вигідні Росії.

І все це відбувається, як наголошує автор статті, з мовчазного схвалення більшості країн-членів ЄС. Більшість з цих країн вирішили не серйозно підійти до вирішення наслідків війни Росії в Україні, а ставитися до цього як до внутрішнього конфлікту.

В Україні, схоже, готується ґрунт для "заморожування" конфлікту. "Росія може продовжувати "відкушувати" шматки української території, змушуючи Україну кожний раз надавати політичні поступки в рамках перемир'я, щоб "відкушування" припинилося", - йдеться в статті.

Щоб зупинити цей руйнівний процес, що Україна потребує більш ефективної підтримки Заходу, вважає автор. "США повинні повернути собі гідне місце в переговорах по Україні, наприклад, повернутися до женевського формату - США, ЄС, Росія і Україна - від якого адміністрація Обами відійшла рік тому", - пише він.

За його словами, дуже важливо забезпечити Україну оборонними озброєннями, в тому числі протитанковими ракетами, щоб зупинити "нарізку" території. "Конгрес прийняв закон, що дозволяє таку допомогу, Обама його підписав, але з тих пір нічого не зробив на шляху до здійснення цього", - йдеться в статті.

Канада, Польща та деякі інші країни готові постачати Україні оборонні озброєння, але чекають спочатку дій від США. "Тільки практичне керівництво Вашингтона може врятувати майбутнє України і самого євро-атлантичного співтовариства", - резюмує автор.