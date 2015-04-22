В Росії заарештували вченого за "розголошення держтаємниці", йому загрожує до 7 років за ґратами
Саровський міський суд Нижегородської області Росії заарештував колишнього наукового співробітника Російського федерального ядерного центру Володимира Голубєва.
Як повідомив адвокат російського вченого Євген Губін, Голубєв заарештований на два місяці за порушення підписки про невиїзд і "належну поведінку". Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Адвокат також підкреслив, що рішення суд виніс о першій ночі.
Фахівець з вибухових речовин Володимир Голубєв в 2013 році підготував наукову доповідь для конференції в Чехії. Публікація цих матеріалів привела до того, що влітку 2014 року проти нього в Росії порушили кримінальну справу за статтею "розголошення державної таємниці".
За версією захисту обвинуваченого, жодної держтаємниці вчений не розголошував. Сам Голубєв заявив, що дані його доповіді раніше вже публікувалися в наукових виданнях.
Читайте такожРосіянку звинуватили в державній зраді на користь України
Тим не менш, в 2013 році Голубєв був звільнений з РФЯЦ. Пізніше в квартирі Голубєва пройшли обшуки, була вилучена комп'ютерна техніка і жорсткі диски.
В лютому 2014 року Голубєв подав у Нижегородський районний суд скаргу на дії слідчого, який незаконно взяв з нього підписку про нерозголошення даних попереднього слідства. У квітні з вченого була знята підписка про нерозголошення.
Стаття 283 КК РФ, "Розголошення державної таємниці" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років, а у разі тяжких наслідків по необережності - до 7 років.