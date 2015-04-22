В Росії заарештували вченого за "розголошення держтаємниці", йому загрожує до 7 років за ґратами

Як повідомив адвокат російського вченого Євген Губін, Голубєв заарештований на два місяці за порушення підписки про невиїзд і "належну поведінку". Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Адвокат також підкреслив, що рішення суд виніс о першій ночі.

Фахівець з вибухових речовин Володимир Голубєв в 2013 році підготував наукову доповідь для конференції в Чехії. Публікація цих матеріалів привела до того, що влітку 2014 року проти нього в Росії порушили кримінальну справу за статтею "розголошення державної таємниці".

За версією захисту обвинуваченого, жодної держтаємниці вчений не розголошував. Сам Голубєв заявив, що дані його доповіді раніше вже публікувалися в наукових виданнях.

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Тим не менш, в 2013 році Голубєв був звільнений з РФЯЦ. Пізніше в квартирі Голубєва пройшли обшуки, була вилучена комп'ютерна техніка і жорсткі диски.

В лютому 2014 року Голубєв подав у Нижегородський районний суд скаргу на дії слідчого, який незаконно взяв з нього підписку про нерозголошення даних попереднього слідства. У квітні з вченого була знята підписка про нерозголошення.

Стаття 283 КК РФ, "Розголошення державної таємниці" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років, а у разі тяжких наслідків по необережності - до 7 років.