Заради гарного кадру: російський журналіст підпалив траву в Хакасії під час зйомки репортажу

Кореспондент "Першого каналу" Михайло Акінченко підпалив траву під час зйомки репортажу в Хакасії - республіці РФ, яка постраждала від масштабних пожеж.

Про це повідомляє ІА «Хакасия» з посиланням на свої джерела.

Місцеві жителі повідомили, що Акінченко, перебуваючи в п'яти метрах від селища Колодєзний, кинув на землю недопалок, у результаті чого стався підпал трави.

Журналіст пояснив правоохоронцям, що хотів підпалити траву, «щоб зняти фон».

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Зараз за даним фактом проводиться перевірка.

Агентство зазначає, що вчора в республіці піднявся вітер і вогонь міг би розійтися миттєво.

Раніше повідомлялося, що загальна кількість загиблих при пожежах на півдні Сибіру сягла 34 осіб, постраждали понад 7,5 тисячі жителів.