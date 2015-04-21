Кількість жертв пожеж у Хакасії досягла 34 осіб

За останніми даними МНС, загальна кількість загиблих при пожежах на півдні Сибіру досягла 34 осіб, постраждали понад 7,5 тисячі жителів. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"На сьогоднішній день у нас знаходяться шість постраждалих у пожежі в Хакасії, двоє пацієнтів померли. Обидва перебували у вкрай важкому стані", - сказала прес-секретар Красноярської крайової клінічної лікарні Ірина Кочеткова.

Обидва померлих пацієнта - чоловіки, їх доставили в лікарню пізніше, ніж інших постраждалих. Одного з них доставили в лікарню тільки в п'ятницю. "Лікарі боролися за них і робили все можливе, але, на жаль, врятувати їх не вдалося", - сказала Кочеткова.

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Всього в опіковому центрі Красноярська перебували 12 осіб. Чотирьох з них довелося доставити в Москву в інститут Вишневського.

У Сибіру і в Забайкаллі в останні дні вирували природні пожежі, які перекинулися на кілька десятків населених пунктів. За даними МНС, в Забайкальському краї для ліквідації загорянь було залучене угруповання у складі понад 1,8 тисячі осіб і понад 280 одиниць техніки.