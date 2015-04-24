Підозрюваного в убивстві Нємцова арештували до осені

Слідство вважає арештованого виконавцем убивства політика, що сталось наприкінці лютого в центрі Москви, повідомляє ВВС Україна.

Раніше термін розслідування справи продовжили до кінця серпня.

Окрім того суд продовжив арешт ще двом підозрюваним у справі - Хамзату Бахаеву і Анзору Губашеву.

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Клопотання про продовження арешту іншим двом підозрюваним розглянуть найближчим часом.

Адвокат Заура Дадаева заявив, що його підзахисний просить про повторний допит, на якому він хоче заявити про те, що дав попередні свідчення під тиском.

"Клопотання слідчому вже подано, але не розглянуто", - сказав захисник.