У Росії слідом за Білоруссю хочуть відродити радянське поняття дармоїдство

Росіян, які ухиляються від працевлаштування понад шість місяців при наявності підходящої роботи, пропонується карати виправними роботами строком до одного року, пишуть "Известия".

Законодавчі збори Санкт-Петербурга підготували пакет поправок в федеральні закони, які найближчим часом будуть внесені в Держдуму РФ. Для встановлення кримінальної відповідальності пропонується прописати в Конституції РФ, що праця - це не тільки право, але й обов'язок кожного громадянина. Не будуть вважатися дармоїдами громадяни до 18 років, інваліди, батьки дітей-інвалідів, жінки з дітьми віком до 14 років та низка інших категорій громадян. У комітеті Держдуми з праці, соціальної політики і справ ветеранів відзначили, що ініціатива заснована на ідеї збільшити податкові доходи держави, і обов'язково буде розглянута на засіданні комітету.

Читайте такожЛукашенко повернув в Білорусь поняття радянських часів - "дармоїдство"Згідно з законопроектом, карати не будуть громадян до 18 років, інвалідів, батьків дітей-інвалідів, вагітних жінок, жінок з дітьми у віці до 14 років, священнослужителів та інші категорії населення. При цьому «тіньові» працівники, які не оформлені належним чином, також потрапляють під поняття дармоїд.

Згідно із законом «Про зайнятість населення в РФ», підходящою вважається робота, яка відповідає рівню кваліфікації працівника, умовам останнього місця роботи, стану здоров'я та транспортній доступності робочого місця.

«За офіційними оцінками заступника голови уряду РФ Ольги Голодець, в Росії зайнятими в різних трудових і робочих сферах є 48 млн осіб, 20 млн осіб зайняті без належного оформлення свого статусу, 18 млн осіб працездатного населення є незайнятими», - наводиться статистика в пояснювальній записці.

Читайте такожУ Росії почалося вибухове зростання соціальних дефолтівПерший заступник голови комітету Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Олександр Агєєв впевнений, що обмежувати права людей не можна.

"Конституцію треба змінювати і вдосконалювати, але тільки для реалізації прав і свобод, а не для їх обмеження, - говорить він. - Зараз в кризу на роботу влаштуватися може тільки по-справжньому хороший фахівець, і в результаті ринок сам відреагує, хто дармоїд, а хто ні".

Завідувач кафедри економіки, праці та управління персоналом Академії праці і соціальних відносин Катерина Самраілова вважає, що поняття дармоїд недоречно в суспільстві, де не відрегульований ринок праці.

"У Росії немає відповідальності держави щодо забезпечення зайнятості населення - у нас кількість робочих місць не перевищує число незайнятого населення та тих, хто працює без офіційного працевлаштування", - сказала вона.