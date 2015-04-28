У Римі через 12 років для туристів знову відкрили підземну базиліку

Підземна базиліка біля площі Маджоре відкрилася після реконструкції, що почалася в 2003 році. Це унікальний пам'ятник культури, який був створений в першій половині I століття н. е., пише "Моя планета".

Вчені досі гадають про призначення цієї споруди. Одні вважають, що це закрите культове святилище язичницького Риму використовувалося для проведення магічних ритуалів, можливо, для поклоніння жінкам, інші - що підземелля було місцем поховання учасників культу.

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Базиліка була схована під землею майже 2000 років і виявлена випадково в 1917 році. Всередині неї збереглося багато фресок, що нагадують пізньохристиянський храм. Вціліли також рельєфні зображення персонажів греко-римської міфології.

Екскурсії в базиліку, що знаходиться на глибині 9 м під центральною вулицею Пренестина, в кроці від площі Маджоре, будуть короткими і нечастими, оскільки реставраційні роботи ще тривають.

Потрапити всередину цієї загадкової споруди можна кожну другу і четверту неділю і тільки за попереднім записом. Надалі в базиліці планується встановлення спеціального обладнання, яке очищатиме повітря і наповнюватиме його киснем - тоді екскурсії стануть більш тривалими і масовими.