Нацгвардія США патрулює Балтимор, щоб уникнути нових протестів

У вівторок у місті протестувальники підпалювали машини і будинки, передає ВВС Україна.

Влада заявляє, що згоріли 144 автомобіля та 15 будівель. Водночас були арештовані 200 людей.

Як зазначають рятувальники, їм вдалося загасити ще не всі осередки займання. В місті оголосили надзвичайний стан.

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Протести почалися після похорону 25-річного темношкірого Фредді Грея, який отримав серйозні травми шиї під час затримання поліцією 25-річний афроамериканець Фредді Грей помер 19 квітня, після того, як тиждень перебував у комі.

За даними поліції, 15 офіцерів були поранені через те, що у них кидали каміння та пляшки, двоє з них перебувають у лікарні.

Комендантська година у 620-тисячному місті розпочнеться з вівторка - вона триватиме з 22:00 до 05:00 за місцевим часом. Державні школи закриють у вівторок.