Російський космічний корабель "Прогрес" несе загрозу безпеці

Космічна вантажівка "Прогрес М27-М" знаходиться за межами радіобачення російського Центру управління польотами, спроби операторів зупинити його неконтрольоване обертання, не вдалися, передає РІА "Новости" з посиланням на джерело в космічній галузі.

Читайте такожРосії не вдалося врятувати космічну вантажівку «Прогрес»"Маневр з ручного або телеоператорного стикування стає надто небезпечним. Найбільш вірогідний варіант - корабель буде поступово знижувати орбіту і потім згорить у шарах атмосфери", - повідомило джерело РІА "Новости".

Раніше в ЦУП заявили, що космічну вантажівку "Прогрес М-27М" зможуть достроково звести з орбіти і затопити в океані.

Космічна вантажівка «Прогрес» повинна була доставити на МКС понад 2,5 тонни корисних вантажів різного призначення: паливо, кисень, продукти харчування, обладнання для наукових експериментів, посилки для космонавтів і астронавтів, а також Прапор Перемоги.

Час, яким володіють російські фахівці зі встановлення контролю над "Прогресом", обмежений - в найближчі години корабель почне природний схід з орбіти за рахунок гальмування у верхніх шарах атмосфери. За приблизними оцінками, з орбіти повністю він зійде в першій декаді травня. Незгорілі в атмосфері фрагменти конструкції корабля можуть впасти в будь-якій точці зони, обмеженій з півночі і півдня 52 паралелями.

«Швидше за все, встановити повноцінний зв'язок з «Прогресом» вже не вдасться, тому транспортний корабель найближчим часом може бути визнаний космічним сміттям, яке загрожує безпеці. Стикування з МКС не буде. Двигуни через те, що неконтрольоване обертання зупинити не вдається, запускати ризиковано», - повідомило джерело РІА "Новости" в ракетно-космічній галузі.

Читайте такожРосія через кризу значно уріже витрати на космос,За його словами, "Прогрес" зможе пролітати в режимі так званої неконтрольованої "закрутки" близько тижня, після чого увійде в щільні шари атмосфери Землі і згорить. При цьому, де саме це відбудеться, "поки незрозуміло".

Це - перша нештатна ситуація такого типу за весь час експлуатації кораблів «Прогрес».