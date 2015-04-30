Акцію протесту вчителів у Бразилії розігнали сльозогінним газом та гумовими кулями (фото)

Щонайменше 213 осіб отримали поранення в ході зіткнень з поліцією на акції протесту вчителів у бразильському місті Курітіба, надає Globo дані міської адміністрації, передає Дождь.

Місцеві вчителі ще напередодні вийшли до будівлі законодавчих зборів на акцію проти пенсійної реформи, яку планує провести влада штату Парана. Шлях демонстрантам перегородили співробітники воєнізованої поліції, і сьогодні вони застосували сльозогінний газ, водомети і гумові кулі.

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Протистояння тривало більше двох годин. В результаті було затримано сім осіб, 20 поліцейських отримали поранення.

Пенсійна реформа передбачає зниження обсягу відрахувань на виплату пенсій з бюджету та заповнення відсутніх фондів за рахунок прямих відрахувань із зарплати працюючих викладачів. Рішення економічних проблем регіону місцеві вчителі сприймають як удар по системі їх пенсійного забезпечення.