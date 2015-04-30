Китай і Росія проведуть спільні навчання в Середземному морі

Росія і Китай у середині травня вперше проведуть спільні військово-морські навчання в Середземному морі, повідомив журналістам у четвер офіційний представник Міноборони КНР Ген Яньшен, повідомляє РИА Новости.

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"Згідно з планами РФ і КНР, ВМС двох країн в середині травня проведуть спільні військові навчання в Середземному морі під назвою "Морська взаємодія-2015"", — заявив Яньшен.

За його словами, в навчаннях буде задіяно дев'ять кораблів від обох сторін.

"Навчання, головним чином, включають в себе відпрацювання оборони на морі, поповнення запасів, конвоювання суден, забезпечення безпеки морського транспорту", — пояснив представник Міноборони Китаю.

Мета заходу — поглиблення дружнього співробітництва між Росією і Китаєм і зміцнення боєздатності двох країн.

"Необхідно відзначити, що ці навчання не спрямовані проти третіх країн і не пов'язані з обстановкою в регіоні", — уклав Яньшен.