У Грузії представили новий уряд: міністром оборони вперше стане жінка

Главою міноборони країни вперше в історії стане жінка, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Військове відомство очолить 42-річна Тіна Хідашелі, пост міністра природних ресурсів займе Гигла Агулашвілі, а на посаду міністра у справах спорту і молоді запропонований Таріел Хічікашвілі.

Інші міністри зберегли свої пости.

Тепер президент країни Георгій Маргвелашвілі повинен представити оновлений склад уряду парламенту для вираження вотуму довіри.

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Лідер парламентської більшості Давид Саганелідзе вважає, що процедура висловлення довіри оновленому складу кабміну пройде в парламенті вже до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, 29 квітня, уряд Грузії автоматично пішов у відставку у повному складі після того, як свій пост покинув міністр у справах спорту і молоді Леван Кіпіані.