У Чилі розпустили уряд

07:12, 07 травня 2015
Світ
198 0

Президент Чилі Мішель Бачелет попросила подати у відставку весь уряд країни і через кілька днів оголосить новий склад кабінету міністрів.

Мишель Бачелет / Senado Federal, Flickr.com

"Кілька годин тому я попросила піти у відставку всіх своїх міністрів, і мені потрібно 72 години, щоб визначити, хто залишиться, а хто з них піде", - сказала Бачелет в ефірі чилійського телебачення.

Зміна уряду в Чилі відбувається через 14 місяців після того, як Бачелет посіла посаду президента, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожНаступним генсеком ООН повинна стати жінка - Пан Гі Мун

Електоральний рейтинг Бачелет в останні тижні опустився до рекордно низьких позначок після низки корупційних скандалів.

Згідно з даними соцопитувань, зараз діяльністю президента незадоволені близько 64% респондентів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter