У Чилі розпустили уряд
07:12, 07 травня 2015Світ
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Президент Чилі Мішель Бачелет попросила подати у відставку весь уряд країни і через кілька днів оголосить новий склад кабінету міністрів.
Мішель Бачелет / Senado Federal, Flickr.com
"Кілька годин тому я попросила піти у відставку всіх своїх міністрів, і мені потрібно 72 години, щоб визначити, хто залишиться, а хто з них піде", - сказала Бачелет в ефірі чилійського телебачення.
Зміна уряду в Чилі відбувається через 14 місяців після того, як Бачелет посіла посаду президента, повідомляє Російська служба ВВС.
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Електоральний рейтинг Бачелет в останні тижні опустився до рекордно низьких позначок після низки корупційних скандалів.
Згідно з даними соцопитувань, зараз діяльністю президента незадоволені близько 64% респондентів.
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