У Чилі розпустили уряд

"Кілька годин тому я попросила піти у відставку всіх своїх міністрів, і мені потрібно 72 години, щоб визначити, хто залишиться, а хто з них піде", - сказала Бачелет в ефірі чилійського телебачення.

Зміна уряду в Чилі відбувається через 14 місяців після того, як Бачелет посіла посаду президента, повідомляє Російська служба ВВС.

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Електоральний рейтинг Бачелет в останні тижні опустився до рекордно низьких позначок після низки корупційних скандалів.

Згідно з даними соцопитувань, зараз діяльністю президента незадоволені близько 64% респондентів.