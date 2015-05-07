Білл Гейтс побудує мережу клінік в Африці та Азії

Як пояснив Гейтс, шість медустанов будуть збирати всю інформацію про хвороби, щоб епідемії можна було стримати на ранній стадії, а також встигнути оперативно підготувати вакцини, повідомляє Російська служба ВВС.

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Компанія Gates Foundation планує вкласти стартову суму 75 млн доларів для фінансування мережі таких спеціальних клінік, призначених для моніторингу захворювань.