Білл Гейтс побудує мережу клінік в Африці та Азії
07:28, 07 травня 2015Світ
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Засновник Microsoft Білл Гейтс повідомив про плани по будівництву мережі медичних установ в країнах Азії та Африки для зниження дитячої смертності та запобігання епідемій начебто Еболи.
Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс / Фото УНІАН
Як пояснив Гейтс, шість медустанов будуть збирати всю інформацію про хвороби, щоб епідемії можна було стримати на ранній стадії, а також встигнути оперативно підготувати вакцини, повідомляє Російська служба ВВС.
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Компанія Gates Foundation планує вкласти стартову суму 75 млн доларів для фінансування мережі таких спеціальних клінік, призначених для моніторингу захворювань.
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