Перемогти Путіна можна тільки єдністю - колишній моджахед

Найперше вони радять українцям бути єдиними у протистоянні з Росією Путіна.

"Моя порада така: всі люди в Україні мають об’єднатися і піднятися на боротьбу. Якщо українці будуть єдиними, лише тоді ви зможете перемогти будь-яку наддержаву. Подивіться на Афганістан – ми ж нічого не мали, але змогли перемогти таку потугу, як СРСР. Часи нині змінилися. Росія вже не зможе зробити Україні те, що вона робила тут в Афганістані", – каже в інтерв’ю Радіо Свобода чільний командир моджахедів Моххамад Асіф Азімі, який нині є радником голови виконавчої влади Афганістану.

Бути єдиними та не допустити громадянської війни радить і колишній командир сотні моджахедів Хекматулла Хекмат Задран.

Читайте такожАфганський моджахед: Україна може перемогти Росію, але потрібні відвага та єдність"Ви можете перемогти Путіна тільки єдністю. Моя найголовніша порада – бути разом українським людям. Не допустіть громадянської війни, бо ми знаємо, що це таке, коли народ роз’єднаний, і це жахливо", - вважає він.

Також учасник опору радить прибрати від влади тих, хто підтримує Росію та не довіряти Америці на всі сто відсотків.

"Коли ми воювали з СРСР, ми були єдині, і нас підтримував світ. Америка нам допомагала грошима і «Стінгерами», але в неї були свої інтереси також. Не довіряйте Америці на усі 100 відсотків, бо в неї теж є свій інтерес. А Росія думає тільки про себе, і це її звичка – нападати на слабших. І ще моя порада – приберіть від влади усіх тих, то підтримує Росію, і колишніх комуністів", - каже Задран.