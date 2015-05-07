На пам’ятнику червоноармійцю в чеському Брно намалювали "українське серце" (фото)

Як повідомляють чеські ЗМІ, малюнок великого жовто-блакитного серця покриває одну зі стін постаменту, передає радіо "Свобода".

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Поліція довідалась про зображення на постаменті ввечері в середу, перехожий повідомив, що якийсь чоловік розмальовує пам’ятник. Поліцейські поки що не знають, чи "зображення в жовто-блакитних барвах має відношення до інтервенції в Україні".

У відповідності до чинного законодавства поліція розглядає роботу невідомого чоловіка як акт пошкодження чужого майна.

Адміністрація міста має намір стерти зображення. "Ми не думаємо, щоб його усунення було б складним", – заявив Роман Бур’ян, речник центральної частини міста Брно. Зі свого боку, поліція вирішила пильніше стежити за пам’ятником.

8 травня біля пам’ятника мають відбутись акції, присвячені закінченню Другої світової війни.

Пам’ятник воїну-червоноармійцю був зведений у центрі міста Брно в 1955 році в традиціях соціалістичного реалізму. Він представляє собою постать воїна на високому постаменті з піднятою вгору лівою рукою.