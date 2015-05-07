На Мадагаскарі знайшли піратський скарб капітана Кідда - ЗМІ

На їхню думку, скарб був здобиччю знаменитого шотландського пірата XVII століття Вільяма Кідда, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Злиток вагою 50 кілограмів був знайдений на мілководді біля берегів острова Сент-Марі в східній частині Мадагаскару.

Знахідка була передана президенту Мадагаскару на спеціальній церемонії.

У 1695 році капітан Кідд отримав від британського уряду каперський патент, що дозволяв йому грабувати торгові судна ворожих Англії держав.

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Протягом п`яти років він наводив жах на мореплавців в Карибському морі та Індійському океані, проте потім впав у немилість до британської корони, був схоплений і доставлений в Лондон, де в 1701 році засуджений і повішений.