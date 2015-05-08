Путін звільнив 18 генералів МВС, МНС і армії
18:28, 08 травня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін напередодні річниці Перемоги звільнив з посад та з військової служби 18 генералів різних силових структур.
REUTERS
Текст відповідного указу опубліковано на порталі правової інформації.
Згідно з указом, перестановки стосуються, МВС (зокрема, ФСКН - федеральної служби з контролю за обігом наркотиків), МНС і армії.
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