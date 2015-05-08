Путін звільнив 18 генералів МВС, МНС і армії

Президент Росії Володимир Путін напередодні річниці Перемоги звільнив з посад та з військової служби 18 генералів різних силових структур.

Текст відповідного указу опубліковано на порталі правової інформації. Згідно з указом, перестановки стосуються, МВС (зокрема, ФСКН - федеральної служби з контролю за обігом наркотиків), МНС і армії. Читайте такожПутін пояснив зростання смертності в Росії збільшенням тривалості життяПричини звільнення не вказуються.

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