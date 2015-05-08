Кемерон перепризначив трьох ключових міністрів – ЗМІ

Про це повідомляє Русская служба Би-би-си.

При своїх портфелях залишилися міністр фінансів Джордж Осборн, який також отримав посаду першого міністра уряду - фактично заступника Кемерона, Тереза Мей, знову призначена міністром внутрішніх справ, і Філіп Хеммонд - його Кемерон перепризначив главою МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, консервативна партія, головою якої є чинний прем'єр-міністр Кемерон, отримала вже 326 місць у новому складі парламенту, що дозволяє їй самостійно сформувати Кабінет міністрів, не створюючи коаліції з іншими партіями.

Після перемоги на своїй виборчій дільниці Кемерон пообіцяв "об'єднати країну" і заявив, що його "мета проста - бути урядом для кожного жителя Сполученого Королівства".

Кемерон також повторив передвиборчу обіцянку консерваторів провести референдум про членство Британії в Євросоюзі.