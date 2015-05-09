Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запустив нову ракету

Ракета, як стверджується, була розроблена за особистою ініціативою Кім Чен Ина. Сам північнокорейський лідер спостерігав за запуском ракети з підводного човна. Район, в якому проводився пуск, не називається, повідомляє Lenta.ru.

Як повідомляв УНІАН, Корейська народна армія (КНА) розповсюдила заяву, згідно з якою військовослужбовці КНДР готові відкривати вогонь без попередження по кораблям Південної Кореї, якщо вони вторгнуться в північнокорейські територіальні води. Про це повідомляє агентство AFP.

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Згідно із заявою КНА, якщо при цьому південнокорейська сторона відкриє стрілянину у відповідь, то кораблі КНДР "послідовно завдадуть другий, третій і подальші удари".