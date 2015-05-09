У Тбілісі невідомі облили мотоцикли росіян жовтою і синьою фарбою

У Тбілісі Тбілісі в ніч на 9 травня невідомі облили кілька мотоциклів російських туристів жовтою і синьою фарбою, передає Крим.Реалії з посиланням на місцеву телекомпанію «Руставі-2».

За інформацією телеканалу, мотоцикли були припарковані біля різних готелів, де зупинилися туристи.

Росіяни стверджують, що вони приїхали до Грузії в рамках турне і не мають ніякого стосунку до байкерського клубу «Нічні вовки». На думку туристів, їхні мотоцикли, найімовірніше, «пофарбували» хулігани.

Читайте такожБезмежний цинізм: Путін побажав українцям і грузинам мируПро звернення російських мотоциклістів до правоохоронних органів не повідомляється.

Фото облитих фарбою мотоциклів розміщують користувачі соціальних мереж.

Минулого тижня активісти організації «Вільна зона» в Тбілісі змусили двох росіян власноруч зрізати з мотоциклів георгіївські стрічки. Пізніше правоохоронні органи Грузії затримали цих активістів.