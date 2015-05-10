"За Росію та Україну без Путіна": на Кубані за роздачу листівок знову заарештували активістку

На Кубані активістка Дар'я Полюдова отримала 10 діб після того, як спробувала поширити на вулиці листівки, повідомляє Эхо Москви.

Раніше вона стала фігурантом справи, яку було порушено за намагання провести в регіоні акцію під назвою «За федералізацію Кубані».

Жінку затримали на станції Полтавська, яку активістці заборонено залишати за умовами підписки про невиїзд. Як передає портал ОВД-инфо, на листівках, які роздавала Полюдова, було написано «За Росію та Україну без Путіна». За рішенням Красноармійського районного суду Краснодарського краю, вона має провести десять днів адміністративного арешту у спецприймальнику на території станції. Однак, про порушення якої саме статті йдеться, невідомо.

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Раніше Полюдову вже брали під варту: вона стала першим фігурантом справи про «заклики до порушення територіальної цілісності», яке правоохоронці порушили за спробу проведення акції під назвою «За федералізацію Кубані». Тоді жінка провела в ізоляторі півроку. Близько двох місяців тому активістка подала скаргу до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, правозахисники товариства «Меморіал» визнавали Дарину Полюдову політв'язнем.