Путін заявляє, що його не засмутила відсутність світових лідерів на параді у Москві

Російський президент Володимир Путін заявив про те, що його не засмутила відсутність лідерів західних країн на військовому параді до Дня Перемоги у Москві.

В інтерв'ю на телеканалі "Россия 1" глава РФ поділився своїми враженнями щодо параду, передає ТСН.

"Мене радує, що у світі відзначають День Перемоги над нацизмом. Мені здається, що де б люди це робили, якщо вони щиро радіють - це вже добре", - заявив Путін.

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Примітно, що московський парад, присвячений 70-річчю Перемоги, відвідали лідери Китаю, Куби, Чехії, Словаччини, Македонії, Палестини, ПАР, Боснії і Герцеговини, Сербії, Венесуели, В'єтнаму, Зімбабве, Кіпру, Монголії та Індії.

При цьому, на захід не приїхали лідери країн Європи, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд.