Путін заявляє, що його не засмутила відсутність світових лідерів на параді у Москві

11:39, 10 травня 2015
Світ
0 0

На захід не приїхали лідери країн Європи, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд.

REUTERS

Російський президент Володимир Путін заявив про те, що його не засмутила відсутність лідерів західних країн на військовому параді до Дня Перемоги у Москві.

В інтерв'ю на телеканалі "Россия 1" глава РФ поділився своїми враженнями щодо параду, передає ТСН.

"Мене радує, що у світі відзначають День Перемоги над нацизмом. Мені здається, що де б люди це робили, якщо вони щиро радіють - це вже добре", - заявив Путін.

Читайте такожКім Чен Ин не приїде на парад 9 травня до Москви

Примітно, що московський парад, присвячений 70-річчю Перемоги, відвідали лідери Китаю, Куби, Чехії, Словаччини, Македонії, Палестини, ПАР, Боснії і Герцеговини, Сербії, Венесуели, В'єтнаму, Зімбабве, Кіпру, Монголії та Індії.

При цьому, на захід не приїхали лідери країн Європи, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter