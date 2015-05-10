Кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 8 тисяч

Як передає Радіо Свобода, про це повідомляють представники влади країни.

За офіційними даними, станом на ранок 10 травня загиблими вважають 8019 людей, потерпілими – понад 16 тисяч.

Раніше Непальський червоний хрест повідомив про 8413 загиблих і 17576 потерпілих, але влада ці повідомлення не підтверджує.

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Землетрус магнітудою 7,9 стався в Непалі 25 квітня. Після нього було зафіксовано близько 90 повторних поштовхів магнітудою від 3,2 до 6,9.

Підземні поштовхи у країні з населенням близько 20 мільйонів людей повністю зруйнували понад 288 тисяч житлових будинків, ще понад 254 тисячі були пошкоджені.