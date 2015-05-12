В Єгипті туристичний автобус з українцями потрапив у ДТП - МЗС

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики та комунікацій МЗС України, за інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, в результаті аварії туристичного автобуса на трасі Хургада - Каїр дві людини загинули і 20 постраждали.

Посольство встановило телефонний контакт з однієї з постраждалих громадянок України, яка повідомила, що українці отримали незначні ушкодження, і знаходяться в госпіталі міста Рас Гаріб, де їм надана медична допомога.

За інформацією поліції, туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою, який приписаний до північної столиці Олександрії, на в'їзді в красноморский курорт, - пише ТАСС. Постраждалих доставили в лікарню Хургади. За даними видання "Аль-Яум ас-Сабіа", туристи є громадянами України та Росії.

Як повідомляють Вести, загиблі є громадянами Росії.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Єгипті закрили медустанову, в якій українці надали неякісні послуги.