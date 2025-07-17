Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 17 липня в Лондоні планують підписати новий договір, що передбачає зобов'язання надавати один одному допомогу в разі збройного нападу, а також спільну протидію іншим потенційним загрозам, пише Bloomberg. Це буде найбільший договір між Великою Британією та Німеччиною з часу закінчення Другої світової війни в 1945 році, зазначає Politico.
За словами високопоставленого німецького чиновника, зобов'язання про взаємну оборону є реакцією як на зростаючу агресію Росії, так і на зростаючу стурбованість європейських союзників з приводу прихильності США до НАТО за президента Трампа.
Водночас, це не повинно підміняти принцип колективної оборони, що лежить в основі основоположного договору НАТО, відомий як стаття 5, додав він.
Як зазначає Bloomberg, для Німеччини елемент оборони є особливо важливим, оскільки Велика Британія, поряд із Францією, є однією з двох ядерних держав Європи, тоді як Німеччина не має власних ядерних боєголовок. Водночас, за словами німецького чиновника, атомна зброя в новому договорі прямо не згадується.
Згідно із заявою офісу Стармера, Стармер і Мерц також зобов'язуються створити протягом наступного десятиліття нову ракетну систему великої дальності - систему Deep Precision Strike.
"Дальність її дії становитиме понад 2000 кілометрів (1240 миль), що сприятиме розвитку оборонного сектору Великої Британії та Європи за рахунок значних промислових інвестицій", - пише видання.
Договір також містить заходи, що стосуються торгівлі, транспорту і нелегальної міграції, що є частиною зусиль з мінімізації негативних наслідків Brexit. Очікується, що поряд із пактом Німеччина візьме на себе зобов'язання зробити незаконним сприяння нелегальній міграції до Великої Британії, причому відповідну зміну в законодавстві буде ухвалено до кінця року.
Європа готується до війни
Раніше повідомлялося, що Франція і Велика Британія нарощують чисельність спільних експедиційних сил до 50 тисяч. Зокрема, ці підрозділи можуть бути напрвлені в Україну після припинення вогню.
Крім того, Франція і Британія координуватимуть зусилля в ядерній сфері. Ці сили ядерного стримування можуть виступити проти спільного противника.
Також Франція виділяє 6,5 млрд євро на додаткові військові витрати. Кошти будуть виділені протягом наступних двох років.