Понад 40 людей загинули під час обстрілу автобуса у Пакистані

У пакистанському місті Карачі при обстрілі автобуса загинула 41 людина, - повідомляє Lenta.ru з посиланням на «Аль-Джазіра».

Напад стався в районі Сафура Гот, де невідомі бойовики відкрили вогонь по автобусу ісмаїлітської благодійної організації «Аль-Азхар Траст».

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Повідомляється, що серед загиблих — 16 жінок. Десятки людей поранені, 20 з них перебувають у критичному стані. Загальна кількість постраждалих невідома, всі вони доставлені в лікарню.

Рух «Талібан», члени якого є сунітами, неодноразово публікувало загрози щодо ісмаїлітів. Таліби вважають їх єретиками і агентами Заходу, стверджуючи, що лідер ісмаїлітів Ага-Хан IV співпрацює з Вашингтоном.

Як раніше повідомляв УНІАН, представники збройних сил Пакистану повідомляють, що армії вдалося вбити 80 бойовиків під час дводенної операції неподалік від кордону з Афганістаном.