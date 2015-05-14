У російському Ростові відбудеться шостий парад дитячих військ

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Росії.

Згідно з повідомленням, в заході візьмуть участь близько 500 дітей віком від 4 до 10 років. Кожне «підрозділ» парадного розрахунку продемонструє свій прапор, девіз, пісню та пройде урочистим маршем перед ветеранами.

Під час свята військовослужбовці та кадети проведуть показові виступи з рукопашного бою, а вихованці дошкільних освітніх установ "виконають пісні та хореографічні композиції".

Читайте такожУ Горлівці дошкільнят у честь 70-річчя Перемоги одягнули у форму з нашивками «Беркут» (фоторепортаж)"Відкриє парад моторизована колона дитсадівської техніки, далі пройде рота Почесної варти з'єднання. Потім підуть дитячі парадні розрахунки у формі Сухопутних військ, Військово-повітряних сил і Військово-Морського Флоту", - йдеться в повідомленні.

Даний захід проходить вшосте, повідомляють у російському оборонному відомстві.