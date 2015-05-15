Створювати боєприпаси для "заглухлого" танка "Армата" будуть фахівці з ядерної зброї - ЗМІ

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на «Російську газету».

Причиною залучення спеців з ядерно-збройового комплексу видання називає високі технічні вимоги, закладені в завдання на проектування боєприпасів. Профільна промисловість боєприпасів і спецхімії виявилася не готова створити снаряди із заданими можливостями.

Після цього розробники снарядів для танку звернулися до фахівців атомної галузі, які володіють прикладною фізикою вибуху. В результаті, за твердженням видання, були створені осколково-фугасні і бронебійно-підкаліберні снаряди підвищеної потужності. У публікації зазначено, що у зв'язку з новими бойовими можливостями, які дають танку ці два типи боєприпасів, вже немає необхідності в застосуванні третього традиційного типу танкових снарядів — кумулятивних.

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Нові снаряди будуть розроблятися для танкового знаряддя калібру 152 міліметра, яке з'явиться на «Арматі» дещо пізніше (зараз там використовується 125-міліметрова гармата 2А82).

Важка уніфікована гусенична платформа «Армата» була вперше представлена широкій публіці в ході репетиції Параду Перемоги у квітні 2015 року. Тоді танк опинився в центрі невеликого скандалу – на генеральній репетиції параду, яка проходила на Червоній площі в Москві, він несподівано заглох.