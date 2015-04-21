Екс-президента Єгипту засудили до 20 років в'язниці

Як повідомляє РИА Новости, Мурсі і 14 високопоставленим функціонерам "Братів-мусульман", серед яких заступник голови партії "Партія свобода і справедливість" Ісам Арьян, активіст організації Мухаммед Бальтагі, інкримінують підбурювання до навмисного вбивства і фізичного насильства, що спричинило загибель шести демонстрантів і поранення сотень інших під час заворушень біля резиденції глави держави у грудні 2012 року.

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На думку ряду єгипетських правознавців, обвинуваченим у цих злочинах у разі повного доказу їх провини могла загрожувати страта.

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура Єгипту зажадала смертної кари екс-президента Мурсі і ще 35 лідерів "Братів-мусульман" на судовому процесі у справі про шпигунство.