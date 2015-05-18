Туреччина продовжить переговори про вступ до ЄС

Про це йдеться в спільній заяві керівництва ЄС і Туреччини, передає "ЄвроПравда". "Переговори про вступ залишаються наріжним каменем у відносинах ЄС-Туреччина. Ми підкреслили важливість конкретних кроків по відновленню переговорів про вступ, в тому числі в області верховенства права та правосуддя, а також в економічній сфері", - йдеться в заяві.

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Крім того, ЄС і Туреччина висловили намір продовжувати співробітництво, в тому числі і в сфері торгівлі та модернізації Митного союзу, енергетики та лібералізації візового режиму.

В ЄС відзначили видатну роль Туреччини у вирішенні проблеми міграції, зокрема у сфері запобігання нелегальним міграційним потокам і в питанні надання притулку мігрантам.

Нагадаємо, Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС, але її членство блокується низкою європейських держав, які вважають, що Анкара не дотримується ключових демократичних стандартів Євросоюзу.

Туреччина підписала Угоду про асоціацію з ЄС ще в 1960-х роках (щодо зони вільної торгівлі – у 1996 році).