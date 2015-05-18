У російських школах пропонують ввести уроки землеробства та організувати городи

З 1 вересня 2015 року в російських школах пропонують ввести нову навчальну дисципліну «Землеробство» або почати заняття по цій темі в рамках діючих уроків праці. Відповідне звернення (є в розпорядженні «Известий») міністру освіти і науки Дмитру Ліванову направив глава партії «Комуністи Росії» Максим Сурайкін.

Також комуністи просять за можливості виділити школам ділянки під шкільні городи, де можна було б вести практичні заняття — садити картоплю, зелень, плодові дерева тощо. Новій дисципліні пропонують навчати з 5 класу, пишуть «Известия».

"Сільськогосподарська праця необхідна російським школярам — учні зможуть зацікавитися цією сферою і потім заповнити лави агрономів, фермерів або садівників, - йдеться у зверненні. - Таким чином випускники зможуть внести свій внесок у процес імпортозаміщення. Просимо вас прийняти всі необхідні рішення і провести узгодження, щоб уроки землеробства почалися в школах вже з 1 вересня 2015 року".

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Ідею вже підтримали в деяких російських школах.

Як повідомляли «Известия» раніше, цього року сільгоспвиробники можуть не впоратися зі збором урожаю без залучення більшого числа мігрантів. Депутати Астраханської обласної думи направили звернення до голови уряду РФ Дмитра Медведєва з проханням збільшити допустиму частку іноземних працівників, що залучаються у сферу овочівництва, до 80% від загального числа працівників організації. Парламентарії зазначають, що в 2015 році в рамках програми з імпортозаміщення поставлено завдання збільшити обсяги виробництва сільгосппродукції, в той же час встановлений ліміт в 50% на залучення мігрантів не дозволить провести сезонні роботи з травня по жовтень.