Багатоповерхівку в Баку охопило полум'я: при пожежі загинули 15 осіб (фото, відео)

Число загиблих в результаті пожежі, що сталася в багатоповерховому будинку на проспекті Азадлиг в Баку, сягло п'ятнадцяти. Постраждала 61 особа. Про це з посиланням на представника МОЗ Сафаю Ахмедову повідомляє Trend.

Раніше стало відомо, що серед загиблих - малолітня дитина.

На місці події працюють 30 бригад швидкої допомоги.

На телефон "гарячої лінії" МНС Азербайджану раніше надійшов дзвінок про пожежу у житловому будинку на території Бінагадинського району. Фахівці і техніка Служби протипожежної охорони міністерства були негайно направлені на місце події, про пожежу були проінформовані відповідні структури, говорилося раніше у вівторок в повідомленні МНС.

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Пожежу вже загасили. За словами очевидців, горіло пластикове облицювання будівлі.

Це вже другий за місяць випадок швидкого розповсюдження вогню під час пожежі через будматеріали, які швидко займаються.

Через пожежу рух транспорту в районі події обмежений.

До гасіння пожежі було залучено гелікоптер, повідомляв раніше кореспондент Trend з місця події.

На місці події перебувають міністр внутрішніх справ Раміль Усубов, генпрокурор Закір Гаралов, заступник генпрокурора Рустам Усубов.

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