Lufthansa може ввести позапланові медичні перевірки співробітників
15:08, 22 травня 2015Світ
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Авіакомпанія Lufthansa може ввести позапланові медичні перевірки для пілотів, щоб запобігати авіакатастрофам, накшталт катастрофі А320 авіакомпанії Germanwings в Альпах.
REUTERS
Про це в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив глава компанії Карстен Шпор, передає Бі-бі-сі.
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Це може бути схоже на тести на допінг, повідомляє видання.
Катастрофа Germanwings в кінці березня сталася з вини другого пілота Андреаса Любіца, який спеціально розбив літак. В результаті чого загинули всі 150 осіб, які перебували на борту літака.
Мотиви його вчинку поки не з'ясовані.
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